Удар РФ по супермаркету в Костянтинівці: під завалами знайшли тіла двох дівчаток

У Костянтинівці Донецької області ідентифікували тіла двох дітей - дівчаток 9 та 11 років, які загинули під час удару по супермаркету. Загалом РФ вбила щонайменше 14 осіб. Поранено 43 людини.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що станом на ранок 10 серпня тривають експертизи щодо встановлення осіб ще шести людей. Зокрема, ймовірно, ще однієї дитини.

Своєю чергою, в ДСНС наголошують, що на місці "прильоту" тривають аварійно-рятувальні роботи.

У сюжеті ТСН повідомляють, що серед 43 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані. Її доправили на лікування до Дніпра. На місці ракетного удару працює криміналістична лабораторія. З метою ідентифікації тіл загиблих правоохоронці вилучають біологічні зразки та відбирають аналізи ДНК у родичів.

Нагадаємо, в п'ятницю, 9 серпня, армія РФ вдарила по супермаркету в Костянтинівці. Атака була цілеспрямована — по скупченню людей. Спочатку було відомо про чотирьох вбитих, але їхня кількість станом на ранок 10 серпня сягнула 14.

У Костянтинівці 14 загиблих через удар Росії! Пошук людей вимушено призупинили!

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