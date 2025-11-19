- Дата публікації
Удар РФ по Тернополю: розбір завалів триває, якість повітря погіршилася
Росіяни у Тернополі поцілили в житлові будинки. Є поранені та загиблі.
За попередньою оперативною інформацією вміст шкідливих речовин в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів. Жителів просять не виходити з дому без нагальної потреби й зачинити вікна.
Про це повідомляє Тернопільська ОВА.
Як поінформував мер Тернополя Сергій Надал, в будинку на вулиці Стуса, 8 триває розбір завалів.
«Прошу всіх жителів масиву „Сонячний“ зачинити вікна, доки ще триває гасіння пожежі. Зараз визначається потреба в плівці, будматеріалах, поселенні. Згодом ми цю всю інформацію дамо. Також повідомимо, якщо буде потрібна допомога. Наразі на місцях влучать працюють спеціальні служби», — зазначив Надал.
Нагадаємо, кількість загиблих у Тернополі зросла до 10 людей.
«Станом на 10:00: 10 загиблих, 37 поранених (з яких 12 — діти)», — констатував Клименко.
Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир.