Укрaїнa
96
1 хв

Удар РФ по Тернополю: стало відомо про ще одну жертву атаки

Станом на 2 грудня кількість загиблих через удар РФ по Тернополю зросла до 36 осіб.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Тернопіль

Кількість жертв удару РФ по Тернополю зросла до 36. У лікарні померла жінка.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Загиблій був 81 рік. Вона мешкала у будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу.

Як зазначив Зюбаненко, Росія вбила у Тернополі 36 людей — 29 дорослих і 7 дітей.

«На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 осіб (чотири дорослих та одна дитина). Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного», — констатував голова поліції.

Раніше ідентифікували особу ще однієї жертви атаки РФ. Через удар загинув 73-річний чоловік, він мешкав на вулиці Стуса.

«Станом на 28 листопада внаслідок ракетного обстрілу загинуло 35 людей, серед них — 7 дітей. Безвісти зниклими вважаються 5 осіб, серед яких 1 дитина», — повідомлялося у поліції.

96
