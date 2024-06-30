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Удар РФ по Вільнянську на Запоріжжя: збільшилася кількість постраждалих

Удар РФ по Вільнянську на Запоріжжя: збільшилася кількість постраждалих

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Травми різного ступеня важкості отримали 38 місцевих мешканців.

Російські окупанти завдали удару по місту Вільнянськ на Запоріжжі. Внаслідок атаки збільшилася кількість постраждалих.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За оновленою інформацією, внаслідок ворожої атаки на місто Вільнянськ Запорізької області загинуло сім людей, серед них - троє дітей, ще 38 травмовано, з яких дев’ять – діти.

Нагадаємо, що внаслідок атаки також пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент сім автомобілів.

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