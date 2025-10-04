- Дата публікації
Удар РФ по вокзалу у Шостці: "Укрзалізниця" скасувала низку рейсів - список
Тимчасове призупинення руху потягів на Сумщині після обстрілу вокзал.
Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу Шостки на Сумщині тимчасово призупинено курсування кількох приміських потягів.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.
«Через пошкодження рухомого складу внаслідок ворожого обстрілу тимчасово не курсуватимуть низка приміських рейсів Сумщини», — йдеться у повідомленні.
У суботу, 4 жовтня, не курсуватимуть потяги:
№967 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№968 Новгород-Сіверський — Терещенська;
№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.
У неділю, 5 жовтня, тимчасово не ходитимуть
№6701 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6702 Новгород-Сіверський — Терещенська;
№967 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№968 Новгород-Сіверський — Терещенська;
№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.
У пресслужбі зазначили, що робота з відновлення повноцінного курсування приміських поїздів у регіоні триває, а компанія вдячна пасажирам за розуміння тимчасових незручностей.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 4 жовтня у Шостці на Сумщині російські війська здійснили обстріл залізничного вокзалу та пасажирського потягу «Шостка–Київ». Близько 30 людей отримали поранення, серед них є діти, а також працівники УЗ. Через російський авіадудар місто Шостка і всі населені пункти громади опинилися без електроенергії.