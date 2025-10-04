Удар РФ по вокзалу у Шостці: "Укрзалізниця" скасувала низку рейсів - список

Розклад руху поїздів від Укрзалізниці / © УНІАН

Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу Шостки на Сумщині тимчасово призупинено курсування кількох приміських потягів.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

«Через пошкодження рухомого складу внаслідок ворожого обстрілу тимчасово не курсуватимуть низка приміських рейсів Сумщини», — йдеться у повідомленні.

У суботу, 4 жовтня, не курсуватимуть потяги:

№967 Терещенська — Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський — Терещенська;

№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.

У неділю, 5 жовтня, тимчасово не ходитимуть

№6701 Терещенська — Новгород-Сіверський;

№6702 Новгород-Сіверський — Терещенська;

№967 Терещенська — Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський — Терещенська;

№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.

У пресслужбі зазначили, що робота з відновлення повноцінного курсування приміських поїздів у регіоні триває, а компанія вдячна пасажирам за розуміння тимчасових незручностей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 4 жовтня у Шостці на Сумщині російські війська здійснили обстріл залізничного вокзалу та пасажирського потягу «Шостка–Київ». Близько 30 людей отримали поранення, серед них є діти, а також працівники УЗ. Через російський авіадудар місто Шостка і всі населені пункти громади опинилися без електроенергії.