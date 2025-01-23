Удар РФ по Запоріжжю: 4 співробітники ДСНС отримали поранення

Четверо співробітників ДСНС дістали поранень внаслідок російського удару по Запоріжжю. Їх госпіталізовано, повідомив очільник ОВА Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, йдеться про 10 постраждалих осіб.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі. Вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

міський кол-центр:

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:

+38 0800 503 508

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Як раніше повідомили Повітряні Сили ЗС України, БпЛА було зафіксовано на півночі Запоріжжя.

Нагадаємо, проти ночі 22 січня над Україною літали ворожі дрони. Вибухи лунали в декількох областях.

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