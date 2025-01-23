Удар РФ по Запоріжжю: 4 співробітники ДСНС отримали поранення

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі
Четверо співробітників ДСНС дістали поранень внаслідок російського удару по Запоріжжю. Їх госпіталізовано, повідомив очільник ОВА Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах.
За попередньою інформацією, йдеться про 10 постраждалих осіб.
Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі. Вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.
Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
- міський кол-центр:
15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
- гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:
+38 0800 503 508
Як раніше повідомили Повітряні Сили ЗС України, БпЛА було зафіксовано на півночі Запоріжжя.
Нагадаємо, проти ночі 22 січня над Україною літали ворожі дрони. Вибухи лунали в декількох областях.
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