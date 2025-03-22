Удар РФ по Запоріжжю: названа точна кількість загиблих

Увечері, 21 березня, російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе: всього понад 10 ударів здійснив ворог по місту.

У МВС повідомили деталі ворожої атаки.

"У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули троє осіб, ще 12 — травмовані. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Раніше очільник ОВА Іван Федоров повідомляв, що обстріл забрав життя двох місцевих жителів Запоріжжя. Серед них дитина, 14-річна дівчинка. Також є постраждале немовля, якому всього дев'ять місяців.

Паралельно ворог атакував прифронтові території Запорізького району з бортів тактичної авіації.

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