- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 194
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла
У Запоріжжі помер 17-річний хлопець, який зазнав поранення під час обстрілу 14 березня.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він наголосив, що росіяни забрали чергове життя українця.
«Росія забрала ще одне життя — в лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя», — написав він.
Так, через обстріл РФ 14 березян у Запоріжі двоє загиблих та 21 поранена людина.
Удар по Запоріжжю 14 березня — що відомо
Армія РФ вдень 14 березня вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Повідомлялося, що одна людина загинула. Є й 11 постраджалих внаслідок атаки: троє чоловіків та вісім жінок, серед них 17-річний підліток. Ще дві людини перебували під завалами, їх вдалось деблокувати, врятувавши життя. Одна з постраждалих була у тяжкому стані. Стан інших потерпілих оцінювали як середньої важкості.
Як повідомили у місцевій ОВА, росіяни завдали чотири удари КАБами по житлових кварталах міста. На місці атаки виникла пожежа, та рятувальники швидко приборкали вогонь. В результаті удару пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, обʼєкт інфраструктури та автівки.