Удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла

Удар РФ по Запоріжжю

Внаслідок атаки на Запоріжжя 14 березня зросла кількість жертв. У лікарні помер юний хлопець.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він наголосив, що росіяни забрали чергове життя українця.

«Росія забрала ще одне життя — в лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя», — написав він.

Так, через обстріл РФ 14 березян у Запоріжі двоє загиблих та 21 поранена людина.

Удар по Запоріжжю 14 березня — що відомо

Армія РФ вдень 14 березня вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Повідомлялося, що одна людина загинула. Є й 11 постраджалих внаслідок атаки: троє чоловіків та вісім жінок, серед них 17-річний підліток. Ще дві людини перебували під завалами, їх вдалось деблокувати, врятувавши життя. Одна з постраждалих була у тяжкому стані. Стан інших потерпілих оцінювали як середньої важкості.

Як повідомили у місцевій ОВА, росіяни завдали чотири удари КАБами по житлових кварталах міста. На місці атаки виникла пожежа, та рятувальники швидко приборкали вогонь. В результаті удару пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, обʼєкт інфраструктури та автівки.