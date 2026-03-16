Удар РФ по Запоріжжю: показали шокувальні фото наслідків

Мешканці Запоріжжя продовжують оговтуватися після удару РФ. Є жертва й поранені.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Запоріжжю

Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинула жінка, ще троє людей травмовані. Рятувальники показали кадри наслідків обстрілу.

Про це інформує ДСНС.

Як зазначається, російський БпЛА зруйнував приватний одноповерховий житловий будинок та пошкодив сусідні будівлі. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати займання. Врятувати вдалося 15-річну дівчину та 37-річну жінку. Їм надають допомогу. На жаль, є загибла 68-річна жінка.

На місці працювали психологи ДСНС, допомогу було надано 8 людям. Водночас кількість травмованих уточнюється.

Станом на 15:38 пошуково-рятувальні роботи завершено.

Удар по Запоріжжю — останні новини

Раніше ми писали, що окупанти ввечері 15 березня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в одному з районів міста пошкоджено житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури. Після влучання дрона виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники. Внаслідок обстрілу постраждала щонайменше одна жінка — медики надали їй допомогу. Екстрені служби продовжили працювати на місці удару.

Через атаку РФ на Запоріжжя тисячі людей опинилися без світла.

На щастя, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів дівчину та жінку, яка має інвалідність. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Як зазначив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, загинула 68-річна жінка, ще троє мирних мешканців дістали поранення. Найважчий стан у 15-річної дівчини — у неї діагностували опіки, мінно-вибухові травми та численні переломи. Потерпілу доправили до медзакладу.

