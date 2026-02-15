- Дата публікації
Удар РФ по Запоріжжю: є потерпілі, понівечені будинки (фото, відео)
У Запоріжжі через обстріл Росії є потерпілі.
Вночі 15 лютого армія РФ вдарила по Запоріжжю. Є руйнування.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Такий вигляд мають будинки запоріжців після нічної атаки росіян», — написав Федоров.
Унаслідок обстрілу пошкоджено будинки людей — щонайменше чотири оселі.
Як наголосив Федоров, на місцях атаки працюють відповідні служби. Людям надається допомога.
Нагадаємо, вночі 15 лютого армія РФ обстріляла Запоріжжя.
Через атаку поранені 75-річний чоловік та жінки віком 73 і 55 років.
Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.