Удар РФ по Запоріжжю: є потерпілі, понівечені будинки (фото, відео)

У Запоріжжі через обстріл Росії є потерпілі.

Катерина Сердюк
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

Вночі 15 лютого армія РФ вдарила по Запоріжжю. Є руйнування.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя

«Такий вигляд мають будинки запоріжців після нічної атаки росіян», — написав Федоров.

Унаслідок обстрілу пошкоджено будинки людей — щонайменше чотири оселі.

Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

Як наголосив Федоров, на місцях атаки працюють відповідні служби. Людям надається допомога.

Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

Нагадаємо, вночі 15 лютого армія РФ обстріляла Запоріжжя.

Через атаку поранені 75-річний чоловік та жінки віком 73 і 55 років.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

