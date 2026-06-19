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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1435
Час на прочитання
1 хв

Пекельний удар росіян по Харкову та нові кошти для України: головні новини ночі 19 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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РФ знову атакувала Україну

РФ знову атакувала Україну

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 червня 2026 року:

  • Росія вдарила КАБами по Харкову: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі Читати далі –>

  • Росія вдарила КАБом по Харкову: постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей Читати далі –>

  • Зеленський закликав терміново використати 6 млрд євро Європейського фонду миру для захисту України Читати далі –>

  • Австралія різко збільшує військову підтримку України: оголошено новий пакет на $100 млн Читати далі –>

  • ЄС підтвердив незмінну підтримку України та закликав Росію до негайного перемир’я Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1435
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