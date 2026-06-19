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Пекельний удар росіян по Харкову та нові кошти для України: головні новини ночі 19 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 червня 2026 року:
Росія вдарила КАБами по Харкову: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі Читати далі –>
Росія вдарила КАБом по Харкову: постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей Читати далі –>
Зеленський закликав терміново використати 6 млрд євро Європейського фонду миру для захисту України Читати далі –>
Австралія різко збільшує військову підтримку України: оголошено новий пакет на $100 млн Читати далі –>
ЄС підтвердив незмінну підтримку України та закликав Росію до негайного перемир’я Читати далі –>
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