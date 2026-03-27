ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
878
Час на прочитання
1 хв

Удар росіян залишив тисячі людей без газу: перші деталі

За інформацією місцевої влади, інформації про потерпілих немає.

Автор публікації
Олена Капнік
Газопостачання. / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю, 27 березня, російська армія знову атакувала одне з промислових підприємств у Полтавській області. Тисячі мешканців залишилися без газу.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«Ворог знову атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання», — поінформував він.

За словами чиновника, усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Наразі інформації про травмованих чи загиблих немає.

Атаки РФ на Полтавщину

Напередодні у Полтавському районі зафіксували влучання російського БпЛА у промисловий обʼєкт. За даними ОВА, минулося без загиблих та травмованих.

Вночі проти 25 березня Росія вдарила по десятках житлових будинків у Миргородському районі. Через падіння БпЛА було пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру, серед яких магазини і заклади освіти.

Також 24 березня армія РФ атакувала Полтаву — вдарила просто по житлових будинках. Серед засобів ураження були БпЛА та ракети. Унаслідок російського удару двоє людей загинули. Травмовано понад десять осіб, серед яких п’ятирічний хлопчик.

Дата публікації
Кількість переглядів
878
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie