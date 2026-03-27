Удар росіян залишив тисячі людей без газу: перші деталі

Газопостачання.

У п’ятницю, 27 березня, російська армія знову атакувала одне з промислових підприємств у Полтавській області. Тисячі мешканців залишилися без газу.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«Ворог знову атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання», — поінформував він.

За словами чиновника, усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Наразі інформації про травмованих чи загиблих немає.

Атаки РФ на Полтавщину

Напередодні у Полтавському районі зафіксували влучання російського БпЛА у промисловий обʼєкт. За даними ОВА, минулося без загиблих та травмованих.

Вночі проти 25 березня Росія вдарила по десятках житлових будинків у Миргородському районі. Через падіння БпЛА було пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру, серед яких магазини і заклади освіти.

Також 24 березня армія РФ атакувала Полтаву — вдарила просто по житлових будинках. Серед засобів ураження були БпЛА та ракети. Унаслідок російського удару двоє людей загинули. Травмовано понад десять осіб, серед яких п’ятирічний хлопчик.