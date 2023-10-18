Удар росіян по Запоріжжю, ситуація на фронті та робота з партнерами: головне зі звернення Зеленського

Наша держава продовжує чинити опір терористам, які вміють лише руйнувати, вбивати й захоплювати чуже.

Володимир Зеленський відзначив результативну роботу наших бійців й ефективну співпрацю з партнерами. Крім того, лідер наголосив на важливості недопущення ескалації на Близькому Сході.

Про це президент України сказав у традиційному зверненні, 18 жовтня.

Удар росіян по Запоріжжю

Сьогодні, 18 жовтня, росіяни завдали удару по Запоріжжю. Впродовж дня тривають рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети. Це звичайний житловий будинок, частина якого зруйнована – поверхи з третього по п'ятий в одному з під'їздів. Станом на 21 годину відомо про загибель 5 людей.

"Мої співчуття рідним і близьким. Іще п'ять людей травмовані, їм надається необхідна допомога. Я вдячний усім, хто працює на місці та підтримує людей: ДСНС, медичні працівники, наша поліція, комунальні служби", – зазначив український лідер.

ЗСУ мають успіхи

Головнокомандувач відзначив роботу наших воїнів, які завдають ударів окупанту й цим повертають Україні справедливість. Це фундамент існування нашої держави – знищувати ворога й цим захищати людей.

"Що успішніші будуть наші воїни, що більше руху вперед буде на фронті, що більш принципових втрат зазнаватимуть російські війська, то швидше ми зможемо повернути безпеку всім нашим містам і селам. Кожній громаді – від Сумщини до Запорізької області, від Оріхова до кожного іншого міста нашої держави", – стверджує Зеленський.

Робота з партнерами

Як розповів президент, він провів важливі телефонні розмови з прем'єр-міністром Норвегії та президентом Франції. Зокрема, йшлося про:

ситуацію на полі бою;

підтримку наших воїнів;

оборонну співпрацю;

роботу "зернових коридорів" у Чорному морі.

"Це важливо не лише для нашої держави, а й для всього світу, для глобальної стабільності. Особлива увага, звичайно, – посиленню ППО та наших далекобійних можливостей, нашої міцності на морі", – каже лідер.

Також Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії початок роботи щодо безпекових гарантій на основі відповідної декларації з "Великою сімкою".

"Запросив Норвегію взяти участь у наступній зустрічі щодо Формули миру. З Президентом Франції обговорили подальшу співпрацю на рівні ЄС – і політичну роботу для відкриття переговорів щодо членства, і макрофін для України. Запросив і Норвегію, і Францію взяти участь у нашому саміті щодо продовольчої безпеки та гуманітарної ініціативи "Зерно з України", який відбудеться наступного місяця", – повідомив Зеленський.

Ситуація на Близькому Сході

Не оминув увагою президент і ситуацію на Близькому Сході. Це принципова річ, вважає він, не допустити будь-якої подальшої ескалації та зберегти якомога більше життів.

"Усі сторони повинні дбати про цивільних людей – про жінок і дітей, які опинилися в зоні бойових дій та обстрілів. Це буде один із найгірших сценаріїв, якщо кількість жертв буде знову й знову збільшуватися. І треба не допустити такого сценарію", – наголошує Володимир Зеленський.

Засідання урядів України та Румунії

Президент провів зустріч із делегацією уряду Румунії. Сьогодні відбулося спільне засідання урядів наших держав.

"Це ще один вагомий крок до стратегічного партнерства між Україною та Румунією. Наша співпраця, наші формати взаємодії – це нова сила для всього регіону Чорного моря. Для безпеки, для економічного розвитку, для будівництва нової інфраструктури. І я вдячний нашим румунським партнерам за реальну змістовність спільної роботи", – констатував лідер.

Зміни в Міноборони

Також Зеленський розповів про нараду з міністром оборони України, який представив свої команду та програму. Склад міністерства оновлено.

"Вже є й перші кроки для розв'язання тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової.

Президент анонсував більше цифровізації та чіткості в постачанні у війська. Важливо, щоб було більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та подолання накопичених проблем.

"Я дякую всім у державній системі, хто працює заради інтересів України, щоб результат був щодня. Кожен день – більше сили для України. Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава нашому міцному народу!", – підсумував головнокомандувач.

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