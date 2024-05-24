Удар росіян по друкарні у Харкові: як можна допомогти постраждалим

Компанія "Фактор" відкрила збір коштів, які спрямують на підтримку постраждалих та на відновлення поліграфічного життя.

Після терористичного удару російської армії по типографії "Фактор-друк" у Харкові з’ясовується кількість працівників, які потребують допомоги. Наразі відомо про 7 загиблих та 22 постраждалих внаслідок цієї атаки по підприємству, яке займається видавництвом українських книжок.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генеральна директорка видавництва “Vivat”, яке входить до одного холдингу з друкарнею “Фактор-друк”, Юлія Орлова.

“Це були люди, які в умовах щоденних обстрілів Харкова приїздили на роботу, щоб ми всі згодом могли тримати у руках книжкові новинки для дорослих і дітей”, - зазначила вона.

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За словами видавчині, тимчасово відправлення книжок зі складу призупинено і відновиться після завершення слідчих і рятувальних дій.

"Ми всі розчулені і зворушені такою хвилею підтримки команди типографії “Фактор-друк” і видавництва Vivat від читачів, авторів, партнерів, журналістів — як в Україні, так і за її межами", — написала Орлова у соцмережах.

Вона закликала розповідати про цю трагедію в Україні та закордоном, зокрема “про те, як ворог нищить українську книгу та культуру, намагається зупинити розвиток нашої нації”.

Юлія Орлова також повідомила, що компанія "Фактор" відкрила збір коштів, які спрямують на підтримку постраждалих та на відновлення поліграфічного життя.

Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, президент Володимир Зеленський відвідав місце обстрілу, де російським ударом знищено видавничий комплекс та спалено десятки тисяч книжок.

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