Удар росіян по Харкову: пошкоджено будівлі трьох медзакладів (фото)

За попередньою інформацією, ніхто з пацієнтів та персоналу лікарень не постраждав.

Увечері в суботу, 30 грудна, російська окупаційна армія завдала удару по місту Харкову, пошкодивши, зокрема медичну інфраструктуру міста.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Внаслідок обстрілу російськими ракетами постраждали будівлі трьох медичних закладів.

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За попередньою інформацією, ніхто з пацієнтів та персоналу лікарень не постраждав.

Загалом, як повідомили у МОЗ, внаслідок вечірньої атаки по Харкову постраждали щонайменше 7 осіб. Усі вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.

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