Удар росіян по Херсону: постраждалі розповіли про наслідки атаки (фото, відео)

Учора, 27 жовтня, російські війська завдали чергового удару по Херсону, внаслідок чого поранені 7 жителів міста. Вони розповіли про наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Цілили, мабуть, у базу НАТО, а влучили у дитячий магазин та людські оселі!", – наголосив він.

Наслідки удару росіян по середмістю Херсона

Наслідки ворожого удару

Мешканка Херсона розповіла, що цей звук, напевно, чуло усе місто. "Усі підстрибнули. Мені одразу подзвонила охоронна система, що повилітали всі вікна, в магазині спрацювала сигналізація", – сказала Олена Анатоліївна.

Хвиля була дуже сильною. "Перелякалася дуже. Усе квартирі усе повідкривалося", – каже Владислава Михайлівна.

Наслідки обстрілу Херсона 27 жовтня / Скриншот

"Побачила тільки спалах, і все. Усе решта посипалося. Вибух, спалах і все", – відзначає інша херсонка Олена.

Внаслідок удару російських окупантів люди отримали травми.

"Я вже спала. Рано лягаю відпочивати, бо втомлююся сильно за день. Вибило вікно, скло полетіло в обличчя", – відзначає постраждала Тамара Михайлівна. Жінка, яка мешкає з нею, почала кричати: "Тамара, ти жива?".

Наслідки обстрілу Херсона 27 жовтня / Скриншот

"Вона включила ліхтарик – і уся в крові. І у мене мокре усе, локоть пошкоджений. Сказали, що гематома. Сильний удар. "Швидка" забрала нас, поліція тут залишилася... Нас до ранку не випустили, аналізи усі робили. Ми не захотіли лишатися, почуваємось же наче нормально. Що ж сидіти, як невідомо, що тут? Більше ж нікого немає, ми вдвох", – розповіла жителька міста Наталя Михайлівна.

Наслідки обстрілу Херсона 27 жовтня / Скриншот

Нагадаємо, 27 жовтня ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині Херсона. Є руйнування у приватному секторі й постраждалі.

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