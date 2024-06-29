Удар росіян по Вільнянську на Запоріжжі: які наслідки атаки – ДСНС (фото)

У ДСНС поінформували про завершення пошуково-рятувальних робіт.

Увечері 29 червня рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по місту Вільнянськ Запорізької області.

Про це повідомили в ДСНС, опублікувавши фото з місця атаки росіян

"О 19:46 надзвичайники ліквідували загоряння будівель і автівок на місці ворожих ударів у місті Вільнянськ. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м", - йдеться у повідомленні.

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У ДСНС поінформували про завершення пошуково-рятувальних робіт

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару, загинуло 7 людей, з них - 2 дітей, Окрім того зазнала ушкоджень 31 особа, з них - 8 дітей.

На місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

На ліквідацію наслідків обстрілу від ГУ ДСНС задіяли 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.

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Нагадаємо, у суботу, 29 червня, на Запоріжжі лунали вибухи.Росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

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