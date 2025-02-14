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Удар росіян суттєво пошкодив укриття Чорнобильської АЕС: що з радіаційним фоном

Удар росіян суттєво пошкодив укриття Чорнобильської АЕС: що з радіаційним фоном

Наслідки удару безпілотника по укритті ЧАЕС. / Фото: ДСНС у Київській області

БпЛА вдарив по укритті 4-го енергоблока.

Російський ударний безпілотник  із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття Чорнобильської АЕС. Наразі радіаційний фон не підвищувався.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. 

"Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, моніторинг триває. Ситуація під контролем.

Як повідомлялося, вночі російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильської АЕС. Пошкодження укриття суттєві.

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