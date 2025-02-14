Удар росіян суттєво пошкодив укриття Чорнобильської АЕС: що з радіаційним фоном

БпЛА вдарив по укритті 4-го енергоблока.
Російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття Чорнобильської АЕС. Наразі радіаційний фон не підвищувався.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, моніторинг триває. Ситуація під контролем.
Як повідомлялося, вночі російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильської АЕС. Пошкодження укриття суттєві.