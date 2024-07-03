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Удар Росії по аеродрому “Миргород”: які висновки Україна зробила після атаки РФ

Удар Росії по аеродрому “Миргород”: які висновки Україна зробила після атаки РФ

РФ намагається створити враження про великі втрати українців внаслідок удару по аеродрому в Миргороді / Фото: скриншот з відео

Всі об’єкти інфраструктури ворогу відомі.

Армія РФ напередодні вдарила ракетою “Іскандер” по аеродрому “Миргород”, де базуються військові літаки. Російським окупантам відомі всі наші об’єкти військової інфраструктури. Переважна більшість залишилася ще з часів Радянського Союзу.

Про це повідомив командир батальйону “Ахілес” 92-ї ОШБР Юрій Федоренко.

“Всі об’єкти інфраструктури ворогу відомі. Переважна більшість залишилася ще з часів Радянського Союзу. Є всі мапи. Для ворога тут секретів немає. Але ще питання щодо дорозвідки. Ми чітко розуміємо, що противник розвивається так само стрімко, як і ми. І засоби розвідувального типу дії у них проходять активну модернізацію”, - наголосив Юрій Федоренко.

За його словами, їхні розвідувальні безпілотники мають можливість активно виконувати бойові завдання глибоко всередині нашої країни.

“Також треба усвідомити, що РФ - космічна держава. Супутникові знімки вони теж так чи інакше мають змогу робити. Відповідно, я думаю, що будуть вжиті додаткові заходи щодо маскування та розміщення техніки”, - підкреслив Федоренко.

Нагадаємо, що "знищені" російською пропагандою літаки ЗСУ уразили склад боєприпасів у Криму.

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