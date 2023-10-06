Удар Росії по Грозі: що вже відомо про окупантів, які здійснили обстріл

Вчора, 5 жовтня, російські окупанти завдали удару по селищу Гроза, що на Харківщині, вбивши 52 людини. Служби працюють, щоб встановити особи відповідальних за обстріл росіян.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха.

За його словами, на місце події виїжджала і Служба безпеки України, і прокуратура області. Відповідні фахівці працюють.

"Те, що можу сказати: нам відомі навіть координати, з якої точки був вихід цієї ракети", - акцентував Семенуха.

При цьому він уточнив, що російські війська здійснили цей удар з окупованої території України.

Що відомо про удар

Російські окупанти 5 жовтня завдали смертоносного удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Загарбники атакували будівлю місцевого кафе-магазину, де саме відбувалися поминки.

Як відзначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, наразі встановлюються особи, які могли навести удар на цей об’єкт.

Внаслідок цинічного удару загинуло 52 людини. Ще 4 вважаються зниклими безвісти. Це наймасованіша атака за кількістю вбитих на Харківщині.

Читайте також: