Удар Росії по Полтаві: стало відомо, якою ракетою ворог атакував місто

Станом на вечір відомо про 16 людей, серед яких - 2 дітей.

Росія завдала удару по Полтаві вдень понеділка, 17 червня, попередньо ракетою Х-59.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, 17 червня військовослужбовці збройних сил рф завдали ракетного удару по м. Полтава. Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59.

"Внаслідок удару поранень зазнали мирні жителі – наразі відомо про 16 людей, серед яких - 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували. Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар країни-терористки по Полтавській області.

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