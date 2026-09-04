ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Удар Росії по СБУ в Києві був цілеспрямованим: "Флеш" розкрив, як це могло статися

Росія могла керувати «Шахедом» просто з Києва. «Флеш» пояснив, як це можливо.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Флеш

Флеш

Російська атака безпілотником по будівлі Служби безпеки України у Києві 4 вересня була ретельно спланованою спецоперацією РФ з використанням локального управління.

Про це повідомив радник президента з технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, інцидент мав ознаки цілеспрямованої диверсії.

«Моя особиста думка: „Шахед“ керувався, та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (до 5 км) на короткий період під час атаки», — зауважив «Флеш».

За словами Бескрестнова, розмір такого ретранслятора дорівнює половині шкільного рюкзака. Він також додав, що інших «Шахедів» у повітрі не було, тому керувати безпілотником безпосередньо з Росії було неможливо.

Росія атакувала СБУ в Києві — що відомо

Нагадаємо, у Києві вдень 4 вересня в Шевченківському районі впали уламки дрона. Через це виникла пожежа на даху нежитлової будівлі.

Згодом стало відомо про влучання російського безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, яка розташована навпроти Софійського собору.

Також Володимир Зеленський заявив про підготовку нової операції у відповідь на удари РФ.

Більш детальніше про атаку РФ по Києву дізнавайтеся у матеріалі далі.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie