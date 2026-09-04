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Удар Росії по СБУ в Києві був цілеспрямованим: "Флеш" розкрив, як це могло статися
Росія могла керувати «Шахедом» просто з Києва. «Флеш» пояснив, як це можливо.
Російська атака безпілотником по будівлі Служби безпеки України у Києві 4 вересня була ретельно спланованою спецоперацією РФ з використанням локального управління.
Про це повідомив радник президента з технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.
За його словами, інцидент мав ознаки цілеспрямованої диверсії.
«Моя особиста думка: „Шахед“ керувався, та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (до 5 км) на короткий період під час атаки», — зауважив «Флеш».
За словами Бескрестнова, розмір такого ретранслятора дорівнює половині шкільного рюкзака. Він також додав, що інших «Шахедів» у повітрі не було, тому керувати безпілотником безпосередньо з Росії було неможливо.
Росія атакувала СБУ в Києві — що відомо
Нагадаємо, у Києві вдень 4 вересня в Шевченківському районі впали уламки дрона. Через це виникла пожежа на даху нежитлової будівлі.
Згодом стало відомо про влучання російського безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, яка розташована навпроти Софійського собору.
Також Володимир Зеленський заявив про підготовку нової операції у відповідь на удари РФ.
Більш детальніше про атаку РФ по Києву дізнавайтеся у матеріалі далі.