Укрaїнa
Удар Росії по Тернополю: що відомо про пожежі та куди цілив ворог

До ліквідації наслідків залучено максимальну кількість рятувальників і спецтехніки.

Дар'я Щербак
Обстріл Тернополя / © ДСНС у Тернопільській області

Обстріл Тернополя російськими безпілотниками був прицільно спрямований на промислові об’єкти. Пожежі, які спалахнули через ворожу атаку, вже вдалося локалізувати і наразі триває етап їх ліквідації.

Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник Головного управління ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін.

За словами речника обласної ДСНС, рятувальники докладають усіх зусиль для якнайшвидшого приборкання полум’я, яке охопило складські будівлі.

«Ліквідація зараз проходить на кількох промислових будівлях. Працюють рятувальники з тернопільського гарнізону, а також з сусідніх районів. До якнайшвидшої ліквідації залучена максимальна кількість людей і засобів», — наголосив він.

Данілін додав, що наразі важко спрогнозувати, скільки саме часу знадобиться надзвичайникам на повну ліквідацію пожеж.

Що відомо про пошкодження житла

Щодо можливих руйнувань цивільної інфраструктури рятувальники наголошують, що осередком удару стала винятково промислова зона міста.

Відповідаючи на запитання, чи постраждали внаслідок удару житлові будинки чи автомобілі місцевих мешканців, Данілін зазначив, що остаточні висновки можна буде зробити лише після ліквідації всіх наслідків. Однак він заспокоїв містян: наразі інформація про постраждалі житлові будинки до рятувальників не надходила.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, вдень 1 травня Росія масовано атакувала захід України дронами. Безпілотники пролетіли через північні та центральні області, після чого вибухи пролунали на Хмельниччині й Тернопільщині.

На Тернопіль налетіло близько 60 дронів — у місті прогриміла серія вибухів, виникла сильна пожежа та задимлення. Частина районів (Центр, Канада та Сонячний) залишилася без світла. Мер Сергій Надал закликав людей сидіти в укриттях, не виїжджати на дороги та щільно зачинити вікна.

