Удар Росії поставив ЧАЕС у тригодинний блекаут: Зеленський б’є на сполох

ЧАЕС / © Getty Images

Через російський удар сьогодні, 1 жовтня, по енергетичній підстанції у Славутичі понад три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, йдеться, зокрема, і про нове укриття, яке убезпечує довкілля від залишків четвертого енергоблоку станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу.

«Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн», — нагадав глава держави.

Зеленський наголосив: росіянам добре відомо, що удар по Славутичу матиме такі наслідки для Чорнобиля. Він зауважив, що це був цілеспрямований удар, адже окупанти застосували понад 20 російсько-іранських «Шахедів».

«Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкту», — пояснив президент.

Також Зеленський нагадав, що вже восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції, який розпочався через російські обстріли в районі станції.

«І росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах. Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги», — каже глава держави.

Він наголосив, що постійні російські удари по всіх обʼєктах української енергетики, включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, — це глобальна загроза.

«Включно з обʼєктами ЧАЕС та ЗАЕС, в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів та ракет. Важливо, щоб країни Європи, Сполучені Штати, країни „Групи семи“ і „Групи двадцяти“ реально діяли заради миру та безпеки на сто відсотків можливого. Потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію з метою захисту життя», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні місто Славутич і частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ.

Згодом стало відомо, що обстріл електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього ЧАЕС опинилася у блекауті.