Удар Росії вночі 8 березня: понад 10 загиблих у Допропіллі, "пекло" в Одесі та жертви в Богодухові

У ніч проти 8 березня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та балістичними ракетами. Повітряна тривога була оголошена у низці областей.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку та наслідки.

Одеса

Під атакою перебувала цивільна та енергетична інфраструктура міста, внаслідок масованого обстрілу зафіксовані ушкодження та руйнування. На місці ударів зайнялася пожежа.

Пожежа у передмісті Одеси внаслідок атаки "Шахедів" / Фото: ДСНС

Наслідки атаки

Наслідки ворожої атаки по місту уточнив також мер Геннадій Труханов.

"На місці події працюють рятувальники та оперативні служби міста. З'ясовуємо масштаби руйнувань інфраструктури та пошкоджень житлових будинків", — повідомив Труханов.

За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих внаслідок атаки по місту наразі немає.

Допропілля

Увечері, 7 березня, російські війська завдали удару по центру Добропілля. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Рятувальники додають, що пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі у житлових будинках та адміністративній будівлі.

Фото: ГУ Національної поліції в Донецькій області

Росіяни завдали кількох ударів по центру Добропілля

"Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, "Шахедом"), пошкодивши пожежну машину. Незважаючи на загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу в 20 квартирах, ліквідовано три загоряння загальною площею 190 кв. м", — йдеться у повдомленні.

Богодухів, Харківська область

Війська Росії вночі проти суботи, 8 березня, вдарили дроном по цивільному підприємству у Богодухові Харківської області. Загинули три людини, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

РФ атакувала дронами Богодухів. / Фото: Олег Синєгубов

Богодухів - троє загиблих

З його слів, усі загиблі — цивільні чоловіки. Також семеро людей дістали поранення. На місці обстрілу триває рятувальна операція.

Полтавська область

У суботу, 8 березня, російська армія завдала удару по Полтавському району Полтавської області ударними безпілотниками.

Зазначається, що на місці події спалахнула пожежа, там працювали рятувальники. Наразі загоряння вдалося ліквідувати. За даними ОВА, унаслідок удару є руйнування цивільної інфраструктури. Постраждалих немає.

Херсонщина

На Херсонщині внаслідок обстрілів військ РФ дістали поранення п'ятеро мирних жителів, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Росіяни знову били по житлових кварталах: пошкодили чотири багатоповерхівки та 17 приватних будинків, а ще сільгосппідприємство, фабрику, газопровід і приватні автівки.

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