Укрaїнa
371
1 хв

Удар російського дрона по "швидкій": що відомо про загиблих медиків (фото)

У Центрі екстреної медичної допомоги наголосили на навмисних ударах російських терористів по тих, хто їде рятувати життя і не має зброї.

Богдан Скаврон
Уражена дроном "швидка"

Внаслідок удару російського дрона по спецавтомобілю екстреної медичної допомоги, який перевозив поранених, на Харківщині загинули двоє медиків.

У Харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили подробиці про загиблих.

«Внаслідок цієї атаки загинули наші колеги, наші медики, люди, які щодня рятували життя інших: лікар — Колесник Дмитро Андрійович, екстрений медичний технік — Журавльов Олег Вікторович», — йдеться у повідомленні.

Колеги називають загиблих героями, які до останнього виконували свій обов’язок — допомагати іншим.

У повідомленні додали, що внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав ще один медик цієї бригади — парамедик Дудулад Олександр Петрович. Йому надається вся необхідна допомога.

У Центрі екстреної медичної допомоги наголосили на навмисних ударах російських терористів по тих, «хто їде рятувати, хто не має зброї, хто приходить туди, де боляче і страшно».

«Мета російського ворога — залишити людей без допомоги, без шансів на порятунок. Залякати медиків, зробити так, щоб бригади не могли доїжджати до поранених, щоб утворювались „сірі зони“, де немає ні медицини, ні порятунку», — йдеться у скорботному повідомленні.

Харківський Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф висловив співчуття рідним і близьким загиблих медиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади під обстріл РФ потрапила бригада екстреної медичної допомоги. Загинули двоє медиків — 27-річний та 56-річний чоловіки.

