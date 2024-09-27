Удар російської авіабомби по багатоповерхівці у Краматорську потрапив на відео

На опублікованому відео видно, як ворожа бомба врізається у будинок.
Момент удару російською авіабомбою “ФАБ-250” по багатоповерхівці у місті Краматорську Донецької області потрапив на відео.
Кадри з камери спостереження опубліковані в Telegram-каналі “Типовий Краматорськ”.
На опублікованому відео видно, як ворожа бомба врізається у будинок, після чого лунає вибух, спалахує полум’я і багатоповерхівку огортають клуби диму.
“Черговий воєнний злочин російської армії, яка цілеспрямовано воює з цивільним населенням”, — йдеться у коментарі до відео.
Як повідомлялося раніше, внаслідок атаки російської терористичної армії на місто Краматорськ 25 вересня загинуло двоє цивільних мешканців, 16 осіб було госпіталізовано з пораненнями, з них — троє дітей.
Загалом того дня в центрі міста було пошкоджено дві багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.
Нагадаємо, правоохоронці розглядають версію цілеспрямованої атаки російської терористичної армії на готель "Сапфір" у Краматорську в ніч проти 25 серпня. У будівлі перебували іноземні журналісти.
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