Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: 17-річний юнак дістав важкі поранення

До небайдужих звернулися з проханням про фінансову допомогу для підтримки його родини.

Внаслідок російського удару "Шахедом" по багатоповерхівці в Сумах важкі поранення дістав 17-річний Денис Журба, який перебуває в лікарні у критичному стані.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Сумської спеціалізованої школи №17, випускником якої є поранений юнак.

“Стан хлопця критичний, і тільки завдяки швидкому лікуванню є шанс на порятунок його життя”, — йдеться у повідомленні.

До небайдужих звернулися з проханням про фінансову допомогу для підтримки його родини в цей важкий час, опублікувавши реквізити для допомоги.

Нагадаємо, кількість загиблих від влучання ворожого ударного безпілотника у багатоповерхівку у Сумах збільшилася до семи.

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