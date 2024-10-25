Удар “Шахеда” по багатоповерхівці в Києві: що відбувається на місці (фото, відео)

Увечері в п’ятницю, 25 жовтня, під час російської атаки ударними дронами на Київ сталося влучання “Шахеда” в житловий багатоквартирний будинок.

Як повідомили в ДСНС України, внаслідок ворожого удару частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверхах.

Фото: ДСНС

Наразі триває локалізація пожежі.

На місці працюють 43 рятувальники та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

“Інформація щодо потерпілих уточнюється”, – зазначили в повідомленні.

Фото: ДСНС

Як повідомив з місця ворожої атаки кореспондент ТСН Іван Воробйов, мешканці будинку хвилюються за долю жінки з дитиною, яка начебто була в одній зі зруйнованих ворожим ударом квартир.

Нагадаємо, ввечері в п'ятницю, 25 жовтня, під час ворожої атаки ударних дронів у Києві пролунали вибухи. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Солом'янському районі столиці.

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