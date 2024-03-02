Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Одесі: що відомо про жертв та наслідки (фото)

Російські окупанти у ніч проти 2 березня іранськими дронами "Шахед" ударили по багатоповерховому будинку в Одесі. На місці трагедії загинуло щонайменше 3 людей, розбір завалів триває.

Про це в етері телемарафону повідомили представники одеської влади.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що наразі відомо про 2 загиблих та 8 потерпілих. Розбір завалів триває.

"Ми сьогодні маємо відомості щодо 8 потерпілих і 2 загиблих. Зараз триває розбір завалів. Ще багато не розібрано, і ми не розуміємо, що відбувається в підвалах. Одна людина навіть з підвалу вибігла. Розбір завалів триває, всі служби на місці, мерія забезпечила для людей необхідну допомогу. Завали розбирають всі служби, пожежники працюють з другої ночі без відпочинку", - сказав він.

Обстріл Одеси 2 березня / Фото: Одеська міська рада

Міський голова Одеси Геннадій Труханов додав, що через атаку дронів пошкоджено теплопункт, без опалення залишилось 11 багатоповерхових будинки.

"Тривають рятувальні роботи, пошкоджено теплопункт. Зараз без тепла залишаються 11 багатоповерхівок. Ми працюємо, до вечора ми відновимо теплопостачання. 18 квартир зруйновано. Триває допомога людям. Ми шукаємо людей, які можуть бути під завалами, робимо це обережно, крок за кроком", - сказав мер Одеси.

Обстріл Одеси 2 березня / Фото: Одеська міська рада

Удари дронами по Одесі 2 березня: що відомо

Російська терористична армія у ніч проти 2 березня вкотре атакувала Одесу дронами. Терористи запустили безпілотник по 9-поверховому житловому будинку. На місці трагедії загинуло 2 людей.

У Силах оборони Півдня повідомили, що окупанти запустили по Одеській області 8 іранських дронів, 7 з яких вдалось збити.

"Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована", - йдеться у повідомленні.

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