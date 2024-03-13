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Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблої людини (відео)

Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблої людини (відео)

Зруйнована багатоповерхівку в Сумах, куди вночі 13 березня влучив російський дрон. / Фото: ДСНС

Рятувальні роботи на місці руйнувань тривають.

У Сумах з-під завалів п’ятиповерхового будинку, куди вночі 13 березня влетів російський безпілотник, деблокували тіло людини. Це перша відома жертва атаки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Суми. На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини", - йдеться у повідомленні. 

Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Роботи на місці влучання дрона тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди, наголошують рятувальники. 

Як повідомлялося, вночі 13 березня під час повітряної тривоги у Сумах дрон влучив у багатоповерхівку. Було пошкоджено щонайменше 30 квартир, з них 15 - зруйновані. 

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