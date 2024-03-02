Удар “Шахеда” по будинку в Одесі: яка ситуація на місці трагедії (фото)

Нещодавно з-під завалів дістали тіло жінки, особу якої ще встановлюють.

Рятувальна операція в Одесі, де в ніч проти 2 березня у житловий будинок влучив ворожий дрон-камікадзе, триває. Наразі відомо про вісьмох загиблих.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Серед тих, хто став жертвами терористичного удару росіян - троє чоловіків віком 35, 40 та 54 роки, дві жінки - 73 та 31 років, а також двоє діточок - трирічний Марк та 4-місячний Тимофій.

Нещодавно з-під завалів дістали тіло жінки. Її дані встановлюються.

“На місці трагедії працюють всі відповідні служби. З проханням надати тимчасове житло звернулась одна людина. У будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернуто опалення. Зокрема, і в будинок, в якому відбулося обвалення одного крайнього під'їзду”, - повідомили в ОВА.

Упродовж усього дня небайдужі одесити приносять на місце трагедії воду, продукти харчування та теплі речі для постраждалих.

Нагадаємо, в Одесі під завалами будинку, в який уночі влучив ворожий дрон-камікадзе, можуть бути дорослі і діти.

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