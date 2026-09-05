Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

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Російська армія у суботу, 5 вересня, атакувала кількома ударними безпілотниками типу «Шахед» пасажирський потяг, який прямував до Херсона. Унаслідок атаки поранення дістали двоє людей, пошкоджено два тепловози.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Опівдні росіяни атакували кількома безпілотниками типу „Шахед“ пасажирський потяг, який прямував до Херсона. Внаслідок ударів пошкоджено два тепловози», — написав він.

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За словами Прокудіна, спочатку було відомо про одну постраждалу — 55-річну працівницю залізниці. Жінку у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

«Вона дістала уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі надають їй необхідну допомогу», — повідомив начальник Херсонської ОВА.

Пізніше у поліції уточнили, що внаслідок російського удару по потягу в Чорнобаївці були поранені двоє людей.

«Внаслідок атаки пошкоджено локомотиви та поранено двох людей. З місця евакуювали 21 пасажира та бригаду потяга», — йдеться у повідомленні.

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У Херсонській ОВА згодом повідомили про стан другої постраждалої. Нею виявилася 18-річна дівчина, яка звернулася до медиків після атаки.

«У 18-річної дівчини діагностували травму ноги. Після надання медичної допомоги їй призначили амбулаторне лікування», — зазначили в ОВА.

Правоохоронці наразі встановлюють усі наслідки російського удару та документують обставини атаки. У поліції наголосили, що вживають заходів для належної фіксації чергового воєнного злочину Росії.

Нагадаємо, на Херсонщині різко зросла кількість охочих евакуюватися не лише з прифронтових територій, але й з самого обласного центру. Це відбувається на тлі повідомлення про знищення російськими терористами Херсонської ТЕЦ, яка забезпечувала централізоване опалення в місті.

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