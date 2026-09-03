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Удар у глибокому тилу РФ: українські морські дрони атаковали судно NEFRIT у Сочі (відео)
Військово-Морські Сили ЗСУ морським дроном завдали удару по російському судну забезпечення NEFRIT безпосередньо в порту Сочі.
Українські військові завдали чергового точного удару по воєнно-економічній інфраструктурі Росії у її глибокому тилу. Морський безекіпажний катер Військово-Морських Сил Збройних Сил України успішно уразив багатоцільове судно забезпечення NEFRIT, яке перебувало під прапором країни-агресорки безпосередньо у порту Сочі.
Про це йдеться у повідомленні ВМС у Facebook.
У районі знаходження судна зафіксовано потужний вибух та густий дим.
Чим важливе уражене судно NEFRIT
Судно забезпечення NEFRIT є ключовим елементом російської морської та енергетичної інфраструктури. Основні завдання судна полягали у:
забезпеченні нафтогазових операцій ворога;
обслуговуванні офшорних об’єктів;
перевезенні спецвантажів та персоналу;
виконанні підводно-технічних робіт.
Діяльність цього судна була безпосередньо спрямована на підтримку воєнної економіки Росії та фінансування збройної агресії проти України.
У ВМС ЗСУ наголосили, що успішне ураження NEFRIT — це відчутний удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнній інфраструктурі противника. Українські захисники продовжують методично позбавляти ворога ресурсів для ведення війни, доводячи, що для російського флоту більше немає безпечних гаваней навіть у його власному тилу.
Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про те, як російський флот загнали в пастку.