Удар у глибокому тилу РФ: українські морські дрони атаковали судно NEFRIT у Сочі (відео)

ВМС України уразили судно забезпечення рф NEFRIT у порту Сочі / © Військово-Морські сили Збройних сил України

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Українські військові завдали чергового точного удару по воєнно-економічній інфраструктурі Росії у її глибокому тилу. Морський безекіпажний катер Військово-Морських Сил Збройних Сил України успішно уразив багатоцільове судно забезпечення NEFRIT, яке перебувало під прапором країни-агресорки безпосередньо у порту Сочі.

Про це йдеться у повідомленні ВМС у Facebook.

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У районі знаходження судна зафіксовано потужний вибух та густий дим.

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Чим важливе уражене судно NEFRIT

Судно забезпечення NEFRIT є ключовим елементом російської морської та енергетичної інфраструктури. Основні завдання судна полягали у:

забезпеченні нафтогазових операцій ворога;

обслуговуванні офшорних об’єктів;

перевезенні спецвантажів та персоналу;

виконанні підводно-технічних робіт.

Діяльність цього судна була безпосередньо спрямована на підтримку воєнної економіки Росії та фінансування збройної агресії проти України.

У ВМС ЗСУ наголосили, що успішне ураження NEFRIT — це відчутний удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнній інфраструктурі противника. Українські захисники продовжують методично позбавляти ворога ресурсів для ведення війни, доводячи, що для російського флоту більше немає безпечних гаваней навіть у його власному тилу.

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про те, як російський флот загнали в пастку.

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