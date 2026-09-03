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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар у глибокому тилу РФ: українські морські дрони атаковали судно NEFRIT у Сочі (відео)

Військово-Морські Сили ЗСУ морським дроном завдали удару по російському судну забезпечення NEFRIT безпосередньо в порту Сочі.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ВМС України уразили судно забезпечення рф NEFRIT у порту Сочі

ВМС України уразили судно забезпечення рф NEFRIT у порту Сочі / © Військово-Морські сили Збройних сил України

Українські військові завдали чергового точного удару по воєнно-економічній інфраструктурі Росії у її глибокому тилу. Морський безекіпажний катер Військово-Морських Сил Збройних Сил України успішно уразив багатоцільове судно забезпечення NEFRIT, яке перебувало під прапором країни-агресорки безпосередньо у порту Сочі.

Про це йдеться у повідомленні ВМС у Facebook.

У районі знаходження судна зафіксовано потужний вибух та густий дим.

Чим важливе уражене судно NEFRIT

Судно забезпечення NEFRIT є ключовим елементом російської морської та енергетичної інфраструктури. Основні завдання судна полягали у:

  • забезпеченні нафтогазових операцій ворога;

  • обслуговуванні офшорних об’єктів;

  • перевезенні спецвантажів та персоналу;

  • виконанні підводно-технічних робіт.

Діяльність цього судна була безпосередньо спрямована на підтримку воєнної економіки Росії та фінансування збройної агресії проти України.

У ВМС ЗСУ наголосили, що успішне ураження NEFRIT — це відчутний удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнній інфраструктурі противника. Українські захисники продовжують методично позбавляти ворога ресурсів для ведення війни, доводячи, що для російського флоту більше немає безпечних гаваней навіть у його власному тилу.

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про те, як російський флот загнали в пастку.

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