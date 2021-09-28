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"Удар" Угорщини по Україні та запуск ракети з КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

"Удар" Угорщини по Україні та запуск ракети з КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • У Миколаївській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо людей, зокрема 15-річний підліток. Ще семеро учасників аварії отримали травми. Читати далі –>
  • Будапешт вдарив по українсько-угорським відносинам, підписавши довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром", і отримає від Києва "відповідну відповідь", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Читати далі –>
  • Корейська Народно-Демократична Республіка випустила щонайменше одну нерозпізнану ракету в бік Японського моря. Читати далі –>
  • Нерозпізнаний літак вдарив по базі проіранських ополченців у східній провінції Сирії Дейр-ез-Зор неподалік іракського кордону, де Тегеран в минулому році розширив свою військову присутність. Читати далі –>
  • Американського співака Роберта Келлі, більше відомого як R. Kelly, визнали винним у використанні свого статусу знаменитості для організації схеми сексуального насильства над жінками та дітьми, яка діяла впродовж двох десятиліть. Читати далі –>
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