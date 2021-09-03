"Удар в саме серце": Арестович хоче добити російських пропагандистів перейменуванням української мови

Арестович виступає за подвійну назву мови: "руська" або "українська".

Радник керівника Офісу президента, речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, який нещодавно запропонував перейменувати Україну в Русь-Україну, виступив з ідеєю ще одного перейменування: цього разу української мови.

Про це він розповів 2 вересня в інтерв'ю на YouTube-каналі Politeka.

Арестович виступає за те, щоб українську мову також могли називати руською, оскільки вона найбільш близька до мови, якою говорили в Київській Русі.

"Україна має нормальну сучасну українську мову. Вона найбільш близька, як кажуть фахівці, до старої мови Київської Русі. Тобто ми просто будемо її називати подвійною назвою: "руська" або "українська". Не "російська", а "руська", - сказав він.

Радник глави ОП зазначив, що хотів би подивитися, як Росія "закликатиме до війни з Руссю".

"Це удар в саме серце дракона! Ми вибиваємо з них основи їхньої пропаганди", - заявив Арестович і додав, що державу перейменовують не для того, щоб вибити у противника пропаганду, хоч це й приємний бонус. Перейменування потрібно для того, "щоб ми стали самими собою", вважає Арестович.

Нагадаємо, після зустрічі Зеленського з Байденом у Вашингтоні Арестович заявив, що зняття з повістки переговорів у Білому домі так званого "Мінська" американською адміністрацією - це величезна поразка Путіна і всього російського режиму.

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