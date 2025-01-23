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Удар ворога по Запоріжжю та просування ворога: головні новини ночі 23 січня 2025 року

Удар ворога по Запоріжжю та просування ворога: головні новини ночі 23 січня 2025 року

Росіяни атакували Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

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