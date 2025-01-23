Удар ворога по Запоріжжю та просування ворога: головні новини ночі 23 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Запоріжжі пролунали вибухи - ЗМІ Читати далі –>
- Удар РФ по Запоріжжю: 4 співробітники ДСНС отримали поранення Читати далі –>
- Ворог вдарив по Запоріжжю: 16 осіб отримали поранення Читати далі –>
- Ворожа атака на Запоріжжя: п'ять осіб у важкому стані, поранено двомісячну дитину Читати далі –>
- Ворог окупував Нововасилівку - Deep State Читати далі –>
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