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Удар ворога по Запоріжжю: знеструмлені понад 400 абонентів

Удар ворога по Запоріжжю: знеструмлені понад 400 абонентів

Унаслідок російського удару люди залишилися без світла. / Фото: Unsplash

Ворог потужно атакував місто.

 За уточненою інформацією росіяни скерували на Запоріжжя 16 безпілотників. 

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

"Внаслідок атаки пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів", - заявив посадовець.

Раніше повідомлялося, що попередньо - обійшлося без постраждалих. 

Всі екстрені служби працюють на місцях. 

Задіяні в ліквідації наслідків фахівці ДСНС, енергетики, комунальні служби, медичні бригади в готовності.

Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: ворог атакує ракетами та безпілотниками

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