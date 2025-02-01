Удар ворога по Запоріжжю: знеструмлені понад 400 абонентів

Ворог потужно атакував місто.
За уточненою інформацією росіяни скерували на Запоріжжя 16 безпілотників.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Внаслідок атаки пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів", - заявив посадовець.
Раніше повідомлялося, що попередньо - обійшлося без постраждалих.
Всі екстрені служби працюють на місцях.
Задіяні в ліквідації наслідків фахівці ДСНС, енергетики, комунальні служби, медичні бригади в готовності.
Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: ворог атакує ракетами та безпілотниками.
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