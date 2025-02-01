Удар ворога по Запоріжжю: знеструмлені понад 400 абонентів

За уточненою інформацією росіяни скерували на Запоріжжя 16 безпілотників.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок атаки пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів", - заявив посадовець.

Раніше повідомлялося, що попередньо - обійшлося без постраждалих.

Всі екстрені служби працюють на місцях.

Задіяні в ліквідації наслідків фахівці ДСНС, енергетики, комунальні служби, медичні бригади в готовності.

Також читайте На Київщині гучно: працює ППО

Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: ворог атакує ракетами та безпілотниками.

Читайте також: