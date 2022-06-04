Удар ворожими Ка-52 та відповідь українськими Су-25: яка ситуація на півдні України

Удар ворожими Ка-52 та відповідь українськими Су-25: яка ситуація на півдні України

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 03 червня 2022.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у Facebook.

100 добу протистояння повномасштабному вторгненню рашистів в Україну сили оборони півдня української держави продовжують бити ворога і тримати свої позиції.

Не маючи успіху в просуванні по суші, ворог завдав удару парою гелікоптерів Ка-52 по українських позиціях. Втрат немає.

Своєю чергою українські Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Армійською авіацією нанесено ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду.

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