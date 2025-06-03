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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російський удар по Сумах: кількість постраждалих зросла, серед них - діти

Внаслідок ворожого обстрілу по Сумах загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Сумах 3 червня

Удар по Сумах 3 червня

Внаслідок сьогоднішнього удару по Сумах з РСЗВ зросла кількість постраждалих з 24 до 28 людей.

Про це передає пресслужба ДСНС.

«Кількість загиблих у Сумах зросла до 4 людей, 28 постраждали, з них — 3 дитини», — повідомили в ДСНС.

Раніше ми писали, що лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані внаслідок удару по Сумах. Його 7-річна донька — важкопоранена.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 3 червня, російські окупанти вдарили по цетру Сум.

Для атаки на Суми ворог застосував далекобійну РСЗВ з касетами, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про криваву атаку по Сумах.

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