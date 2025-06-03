Російський удар по Сумах: кількість постраждалих зросла, серед них - діти

Удар по Сумах 3 червня

Реклама

Внаслідок сьогоднішнього удару по Сумах з РСЗВ зросла кількість постраждалих з 24 до 28 людей.

Про це передає пресслужба ДСНС.

«Кількість загиблих у Сумах зросла до 4 людей, 28 постраждали, з них — 3 дитини», — повідомили в ДСНС.

Реклама

Раніше ми писали, що лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані внаслідок удару по Сумах. Його 7-річна донька — важкопоранена.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 3 червня, російські окупанти вдарили по цетру Сум.

Для атаки на Суми ворог застосував далекобійну РСЗВ з касетами, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про криваву атаку по Сумах.

Реклама