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Російський удар по Сумах: кількість постраждалих зросла, серед них - діти
Внаслідок ворожого обстрілу по Сумах загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.
Внаслідок сьогоднішнього удару по Сумах з РСЗВ зросла кількість постраждалих з 24 до 28 людей.
Про це передає пресслужба ДСНС.
«Кількість загиблих у Сумах зросла до 4 людей, 28 постраждали, з них — 3 дитини», — повідомили в ДСНС.
Раніше ми писали, що лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані внаслідок удару по Сумах. Його 7-річна донька — важкопоранена.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 3 червня, російські окупанти вдарили по цетру Сум.
Для атаки на Суми ворог застосував далекобійну РСЗВ з касетами, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних.
ТСН. ua зібрав все, що відомо про криваву атаку по Сумах.