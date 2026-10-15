Удар за ударом: росіяни вдруге за день атакували Полтаву та пошкодили цивільні об’єкти

Рятувальники на місці удару в Полтаві / © Полтавська ОДА

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Російська армія у четвер, 15 жовтня, завдала повторного удару по Полтавській громаді. Цього разу ворожий безпілотник влучив у територію одного з підприємств, пошкодивши будівлю та три автомобілі. Попередньо, одна людина дістала травми.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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«У Полтавській громаді зафіксовано влучання ворожого БпЛА по території одного з підприємств. Пошкоджено будівлю та три автомобілі», — написав очільник ОВА у своєму Telegram-каналі.

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За попередніми даними, внаслідок повторної атаки постраждала одна людина. «Інформація уточнюється», — додав Дяківнич.

Раніше цього ж дня російська армія вже атакувала Полтаву безпілотниками. Одне з влучань сталося поблизу закладу освіти в обласному центрі.

За інформацією начальника ОВА, на той момент було відомо про трьох травмованих людей. Усіх їх госпіталізували, медики надавали необхідну допомогу.

Унаслідок першої атаки пошкоджень зазнали школа, багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адміністративна будівля та чотири автомобілі.

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Дяківнич також зазначив, що під час атаки діти перебували в укритті, тож, за його словами, на щастя, вони були захищені від безпосередньої небезпеки.

Наслідки повторного удару по Полтавській громаді та інформацію про постраждалого уточнюють.

Нагадаємо, Росія масовано вдарила по Україні цієї ночі. Зокрема, гучно було на заході країни — вибухи лунали у Рівному і Луцьку.

Крім того, під прицілом понад десять годин була сусідня до Полтавщини Кіровоградська область. У Кропивницькому зафіксовані влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складів, житлових будинків та прибудинкових територій. Загинули троє людей.

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