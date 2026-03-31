Удар за ударом: росіяни здійснили подвійну атаку дроном, поранені поліцейські та цивільні

У вівторок, 31 березня, російські війська атакували безпілотниками місто Чугуїв Харківської області. Ворог вдарив вдруге, коли правоохоронці прибули на місце попереднього «прильоту». Є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, окупанти поцілили по території підприємства, що не працює. Внаслідок удару було пошкоджено цех, техніку. Виникла пожежу.

«Вже за кілка хвилин обстріл повторився. Саме тоді, коли на місці працювали правоохоронці», — наголосили у поліції.

Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань близько 15 приватних будинків — пошкоджено дахи, вікна та майно громадян.

Що відомо про травмованих

Постраждали двоє поліцейських відділу реагування патрульної поліції та поліцейський охорони. Їх шпиталізували.

Постраждали дві цивільні жінки. 68-річній потерпілій надали медичну допомогу на місці. Іншу 43-річну травмовану шпиталізували з важкою черепно-мозковою травмою.

Нагадаємо, минулої ночі Харківщина перебувала під масованим вогнем. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про застосування ворогом понад 46 безпілотників різних типів. Зокрема, у Чугуївському районі було пошкоджено будинок.