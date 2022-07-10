Удар ЗСУ по пункту управління окупантів у Новій Каховці: Арестович розповів подробиці

ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині.

Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Нова Каховка, Херсонська область. Удар по пункту управління 49 армії, ППО та складам з ракетами до ППО. За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких важкі, частина з яких не виживе. Були термінові евакуаційні групи для якихось VIP-поранених та вбитих", - повідомив Арестович.

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Він додав, що смертям людей, навіть якщо вони вороги, радіти не можна, але можна радіти бойовій результативності української армії.

Нагадаємо, що українські військові 8 липня ударами з артилерії знищили два командних пункти російської армії на Херсонському напрямку.