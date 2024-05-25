Удари ATACMS по території РФ знизять можливості проводити терористичні обстріли України - експерт

Знищення російської тактичної авіації дозволило б уникнути багатьох жертв, не лише на фронті.

Україна може відігнати від своїх російську тактичну авіацію на відстань до 300 км, якщо Сполучені Штати доводять завдавати ударів по території РФ ракетами ATACMS.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"У радіусі ураження ATACMS тільки від Харкова тільки аеродромів активно використовуються ВКС РФ дюжина. Балтимор, Томарівка, Халине, Старий Оскол, Мілерове та інші. Розширюючи цей діапазон локаціями поза Харковом, Україна мала б можливість відігнати від наших кордонів на 300 км всю російську тактичну та стратегічну авіацію, що значно знизило б можливості ВКС РФ завдавати ударів по території України КАБами!" - заявив він.

Експерт пояснив, що знищення російської тактичної авіації, зокрема Су-34, основних носіїв КАБ, а також майданчиків їх базування, дозволило б уникнути багатьох жертв, не лише на фронті, а й у тиловій частині України.

"Криваві злочини та геноцид можна зупинити не виразом стурбованості та стривоженості, а силою! Адекватною, високоточною, потужною силою! Для виживання України потрібне “зелене світло” на застосування західних засобів поразки територією Росії!" - заявив Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати достатню кількість ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ вдарила ракетами по гіпермаркету у Харкові, спалахнула пожежа, багато безвісти зниклих та поранених.

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