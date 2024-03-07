Удари балістикою по Одесі: Гуменюк заявила про необхідність "специфічних" систем ППО

Балістика дуже важка для збиття.

Наразі Одеса та область потребує посиленого захисту та "специфічних" систем протиповітряної оборони для збиття балістичних ракет, якими регіон атакує російська армія.

Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Одеський регіон потребує додаткового посиленого захисту, оскільки тут функціонує дуже потужна економічна складова всієї економіки України… Єдине, що дійсно нам необхідно на даному етапі, - це потужна підтримка щодо ППО. Думаю, що партнери нас чують", - висловилася вона.

Гуменюк вкотре наголосила, що балістика дуже важка для збиття. Тому систем ППО, що здатні боротися з цим озброєнням, потребують усі регіони із зони ризику.

Наразі армія РФ намагається посилити тиск, здійснюючи точкові удари балістикою в умовах обмеженого використання авіації.

Нагадаємо, 6 березня армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. У місті якраз відбувалася зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. На момент атаки політики перебували в порту. Ймовірно, окупанти вдарили по Одесі балістичним озброєнням.

Відомо, що російська ракета влупила за 500 метрів від кортежу Зеленського. Прем'єр-міністр Греції зазначив, що у делегації вже не було часу піти до укриття, адже від сирени до вибухів минули лічені секунди.

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