Удари “Кинджалами”: у Повітряних силах розповіли про захист столиці

Понад 20 “Кинджалів”, які було запущено російською армією по Києву, успішно перехопили зенітно-ракетні комплекси Patriot. Від травня 2023 року у ворога не було жодного влучання по об’єктах у столиці.

Про повідомив командир 96-ої зенітної ракетної бригади Повітряних сил ЗСУ полковник Сергій Яременко в інтерв’ю агентству “Укрінформ”.

При цьому він наголосив, що американська система ППО однаково ефективно реагує на будь-яку балістичну ракету, тож, відколи Patriot заступив на бойове чергування, жодна з них не досягла своєї цілі.

“Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це “Кинджал” Х-47М, чи “Іскандер-М”, чи 48Н [ракета, яку застосовують російські комплекси С-400], чи “Циркон”, запущений з ракетного комплексу “Бастіон”. Для нас це насамперед балістична ціль. Уже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль”, - зазначив Яременко.

Однак, за його словами, невдачі ворога під час атак української столиці не змушують його припинити обстріли Києва та області.

“Періодично, звичайно, важливі державні об'єкти на Київщині, теж під впливом ударів противника. Ми готові щоденно, щосекунди у будь-який час доби до таких викликів”, - запевнив командир зенітної ракетної бригади.

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Нагадаємо, росіяни продовжують виготовляти балістичні ракети "Кинджал", адже зробили значний крок в імпортозаміщенні та набутті незалежності від постачань в обхід санкцій.

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