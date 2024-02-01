Удари по аеродрому Бельбек: наскільки ця ціль важлива для України та що там ховає РФ

На вказаному аеродромі росіяни розміщують свої бомбардувальники.
Аеродром Бельбек у тимчасово окупованому росіянами Криму є пріоритетною для нашої держави ціллю. На ньому військові РФ розміщують свої прифронтові бомбардувальники.
Про це у коментарі “РБК-Україна” розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
За його словами, на вказаному аеродромі росіяни розміщують свої бомбардувальники, які вони використовують для ударів по українським позиціям.
“Бельбек використовується для розміщення літаків типу Су, у тому числі фронтових бомбардувальників, які задіяні для ударів керованими авіабомбами на Херсонському та Запорізькому напрямках вздовж лінії фронту, а також для запуску ракет Х-59”, - наголосив Олександр Мусієнко.
Крім того, окупанти використовують аеродром як логістичний вузол - він приймає військово-транспортні літаки Іл-76, які доставляють ракети, боєприпаси та особовий склад.
“Для нас надзвичайно важливо знизити можливості ворога щодо застосування ракет, авіабомб і позбавити його логістичного хаба. Тому, я думаю, по ньому продовжать працювати наші сили, поки росіяни не заберуть звідти літаки і не передислокують їх якнайдалі”, - додав Мусієнко.
Нагадаємо, що під час атаки по військовому аеродрому "Бельбек" у Севастополі попередньо було знищено три російські Су.
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