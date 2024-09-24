Удари по багатоповерхівках у Харкові: в одному з будинків наскрізна діра

Внаслідок ударів росіян КАБами по місту є загиблі та поранені.

Вдень у вівторок, 24 вересня, росіяни завдали чергового удару КАБами по місту. Є прильоти по житлових районах. Вже відомо, що є загиблі та поранені.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих збільшилася до пʼяти. Люди перебувають під завалами. В одну з багатоповерхівок — пряме влучання. Щонайменше 15 людей зазнали поранень. Кількість загиблих збільшилася до трьох людей", — повідомив Синєгубов.

Щонайменше троє поранених перебувають у тяжкому стані.

Мер Харкова уточнив, що КАби влучили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах міста.

"У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій", — повідомив Терехов.

Мер додав, що цей будинок вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Але сьогодні ворог вдруге вдарив по ньому КАБом.

"У найбільш постраждалому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини. Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами", — повідомив Терехов.

Місцеві пабліки пишуть, що внаслідок влучання в одній з багатоповерхівок утворилася наскрізна діра.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

16:45. Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 22 людей.

Читайте також: