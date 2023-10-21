Удари по енергосистемі стали більш цинічними: міністр розповів про нову тактику окупантів

Росіяни прицільно обстрілюють бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання в певних населених пунктах.

Про підступну тактику окупантів розповів в ефірі національного телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

“Вони чекають, поки виходять наші фахівці, починають виконувати роботи, і прицільно застосовують артилерію, дрони - в принципі, все, що в них є в арсеналі, для того, щоб вбивати енергетиків. При тому, що вони абсолютно чітко бачать, що це не військові – це люди, які просто відновлюють електропостачання", - наголосив міністр.

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За його словами, такі випадки фіксуються в Донецькій, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях.

"На жаль, таких областей немало і, на жаль, дії терористів однакові в усіх цих областях. Ідуть свідомі обстріли наших фахівців", - зазначив Герман Галущенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, одним із головних питання якого був захист об’єктів енергетики від російських ударів узимку.

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