Удари по Харкову та Кривому Розі та вибухи в Росії: головні новини ночі 21 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог знову ударив по Харкову: спалахнула пожежа, є потерпілі діти Читати далі –>
- До 15 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова Читати далі –>
- Окупанти поцілили по Харкову трьома авіабомбами, постраждали мирні мешканці: всі подробиці Читати далі –>
- Ворожа атака на Кривий Ріг: серед загиблих - дитина Читати далі –>
- Новий удар безпілотників по Торопцю Тверської області РФ: чутно вибухи Читати далі –>
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