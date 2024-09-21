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Удари по Харкову та Кривому Розі та вибухи в Росії: головні новини ночі 21 вересня 2024 року

Удари по Харкову та Кривому Розі та вибухи в Росії: головні новини ночі 21 вересня 2024 року

Ворог знову атакував сонних українців / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворог знову ударив по Харкову: спалахнула пожежа, є потерпілі діти Читати далі –>
  • До 15 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова Читати далі –>
  • Окупанти поцілили по Харкову трьома авіабомбами, постраждали мирні мешканці: всі подробиці Читати далі –>
  • Ворожа атака на Кривий Ріг: серед загиблих - дитина Читати далі –>
  • Новий удар безпілотників по Торопцю Тверської області РФ: чутно вибухи Читати далі –>

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